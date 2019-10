Lazio, continua l'operazione rinnovi. In casa biancoceleste Lotito vuole mettere nero su bianco l'ennesimo prolungamento contrattuale. Stavolta toccherà al centrocampista ex Primavera Danilo Cataldi: ha aiutato la Lazio a costruire la clamorosa rimonta contro l'Atalanta, di fatto cambiando il volto della gara. E verrà premiato.



RINNOVO CATALDI - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la decisione è stata presa da Tare e Inzaghi: il contratto verrà limato verso l'alto, portato a 1,1 milioni di euro, prolungato fino al 2022.