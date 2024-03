Lazio, pronto l'esodo a Monaco di Baviera: la Champions per risollevarsi dalla crisi in Serie A

Sarannopresenti nel settore ospiti dell'Allianz Arena per la sfida dicontro il. Un esodo carico di passione per il secondo atto di una sfida da sogno. I sostenitori biancocelesti non vogliono lasciare sola la squadra di Sarri in questo momento difficile e sperano di rivivere un'altra notte come quella della gara d'andata. Sul proprio sito ufficiale , il club capitolino ha anche diramato tutte le informazioni necessarie e le istruzioni da seguire per far vivere a tutti una grande serata, a prescindere da come andrà a finire.Si parte dall'1-0 dell'andata firmato dal rigore di Immobile. I tedeschi, come la Lazio, non stanno attraversando una stagione esaltante, rispetto alle aspettative di partenza, e anche loro si trovano in un momento difficile, con la panchina di Tuchel sempre più traballante. L'occasione è ghiotta per i biancocelesti quindi per completare l'impresa e accedere ai quarti di finale. La soddisfazione di poter eliminare un top club europeo e mondiale potrebbe dare la giusta carica alla squadra e a tutto l'ambiente perche sta passando in Serie A (3 sconfitte nelle ultime 5 gare). A prescindere dal risultato, la festa della Champions - come l'ha definita Sarri dall'inizio - sarà anche l'occasione per lasciarsi alle spalle questi giorni di polemiche e delusioni post Lazio-Milan. Il tecnico toscano stavolta non dovrà fare grandi sforzi per ricompattare il gruppo, come invece successo più volte nei mesi scorsi dopo le più cocenti sconfitte.ed è per questo fortissima la voglia di tutti di riscattarsi, ripetendo la buona prestazione vista per un'ora contro i rossoneri (finché c'è stata parità numerica), non lontana peraltro dal livello mostrato proprio all'andata col Bayern. Sugli spalti i laziali faranno la loro parte. In campo Immobile e compagni non intendono essere da meno.