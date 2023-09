Il momento di Nicolò Rovella sta per arrivare. L'unico dei nuovi acquisti estivi della Lazio a non aver ancora esordito (portieri a parte) potrebbe fare il suo debutto in biancoceleste proprio contro la sua ex squadra. Per la trasferta di sabato a Torino, contro la Juventus, Sarri sta preparando infatti una staffetta tra Cataldi, finora titolare inamovibile in cabina di regia, e il centrocampista classe 2001, arrivato ad agosto dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 17 milioni.



Rovella ha dovuto smaltire prima le scorie di un problema muscolare accusato a fine stagione scorsa. Non si è di fatto mai allenato in gruppo con la Juventus in estate, rimanendo a lavorare a parte - con gli altri giocatori bianconeri in esubero - in attesa di sistemazione, ma senza svolgere a dovere la preparazione atletica. In queste prime settimane a Formello si è messo a disposizione del tecnico della Lazio per un duplice lavoro che colmasse il gap atletico e quello tecnico per imparare a pieno gli schemi e i movimenti del sarrismo. Un lavoro specifico che è stato portato avanti a pieno regime in particolare in queste ultimi giorni di sosta per le nazionali. E ora il ragazzo è pronto a prendersi la scena.