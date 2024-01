Lazio, proposto Gil del Tottenham: la risposta di Lotito

Nove presenze in Premier League ( per 185 minuti totali) e una presenza in FA cup. Il talento spagnolo Bryan Gil sta trovando molte difficoltà a imporsi con la maglia del Tottenham e vorrebbe cambiare aria in questi ultimi giorni di mercato. Secondo Sportitalia un intermediario lo avrebbe proposto alla Lazio ma il club biancoceleste avrebbe espresso più di una perplessità sul numero di assist e gol fatti dal ragazzo nella sua ancora giovane carriera.