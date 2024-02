Lazio, proposto lo scambio Kamada-Ocampos: ecco la risposta di Fabiani

Nulla di vero, non si muove nessuno. Quest’estate abbiamo costruito un progetto e ci crediamo sino in fondo.

Dalla Spagna nelle ultime ore arrivano voci di una proposta di scambio delalla. Gli andalusi avrebbero offertoin cambio di DaichiA raccontarlo è oggi Il Messaggero, che però riporta anche la risposta negativa diin un virgolettato:

La Lazio spera ancora in un rilancio definitivo del centrocampista giapponese, arrivato a parametro 0 dall'Eintracht Francoforte l'estate scorsa. Le speranze di una sua permanenza a Roma anche per la prossima stagione sono però al momento ridotte al lumicino. Calciatore e società ne riparleranno a giugno, quando comunque il contratto del nipponico scadrà e molto difficilmente verranno fatte scattare le clausole di rinnovo automatico. Kamada peraltro non avrebbe affatto disdegnato un futuro in Liga, anzi, proprio quello spagnolo è uno dei campionati in cui vorrebbe giocare un giorno. Per contro, l'ex Milan e Genoa Ocampos, protagonista in questa stagione complicata del Siviglia, non rientra nei parametri anagrafici cercati dai biancocelesti, che intendono invece svecchiare la rosa.