Krasniqi è un giocatore che interessa a un certo club. È kosovaro, ma anche albanese. Ho un amico di origine albanese che ha un posto in una grande squadra e si potrebbe fare qualcosa. Dipende da lui. Non posso dire di quale paese sia il club.

Ermal. Lo ha dichiarato in un'intervista al portale rumeno Fanatik l'agente IoanL'esterno sinistro d'attacco delsi è messo in mostra proprio nel recente confronto con i biancocelesti in Conference League, conquistandosi anche i complimenti di Sarri. Ora potrebbe diventare un obiettivo di mercato, stando alle parole del procuratore:Secondo la medesima testata l'amico in questione sarebbe proprio il ds della Lazio