“Del Marsiglia mi preoccupacosì come tutti i suoi compagni. Giocano un calcio tatticamente difficile da affrontare. Per noi è una”, questa la disamina di misterin conferenza stampa quest’oggi a. Ladomani scenderà in campo per la terza giornata deldie già ci sarà molto in ballo in termini di qualificazione.Dopo la conferenza di Sarri e, la squadra si è ritrovata in campo alle ore 16:30 con il classico quarto d’ora aperto ai media. Riscaldamento con torello, andature e rapidità, poi largo alle prove con tutto il gruppo a disposizione di Sarri, compresi i fuori lista Jony, Kamenovic e Vavro. Unico assente(lui stesso fuori dalla lista A). Al suo posto nelle gare europee sale sempre il portiere della PrimaveraUna volta passati alle prove tattiche, ancora una volta mister Sarri ha mischiato le carte. Prima i due(uno arancione e uno celeste) hanno giocato contrapposti. Poi hanno attaccato a turno la stessa porta. Ci sono ancora diversi dubbi in merito alle scelte del Comandante. Tra i pali dovrebbe tornare, portiere di coppa. In difesa, sulla destra scalpitadopo la panchina contro l’. Al centro della retroguardia sarà difficile non vedere i due titolari squalificati in campionato, mentre a sinistra dovrebbe spuntarla ancorasuA centrocampo vi sono i maggiori dubbi. Il ballottaggio principale sembra essere tra. Qualora dovesse spuntarla il primo, completerebbe la linea mediana con(avanti su) e. Se invece toccherà al croato, a quel punto sarà il Mago a spostarsi sul centrodestra per lasciargli il ruolo da mezzala sinistra. Infine, in attacco sogna una chance. L’ex Hellas scalpita per un posto dal 1’ con. Potrebbe infatti riposare: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Strakosha, Marusic, Patric, Radu, Milinkovic, Escalante, Leiva, Basic, Romero, Pedro, Muriqi, Moro.: Sarri.