Laè pronta. I biancocelesti hanno terminato il primo, e allo stesso tempo ultimo allenamento tattico prima della sfida con la. Si avvicina il, partita già determinante per misterdopo le prestazioni altalenanti delle ultime due settimane.Il Comandante al momento ha tutta la fiducia della società dalla sua parte e sogna una vittoria nella stracittadina per riattivare l’entusiasmo della piazza, momentaneamente sopito. A tal proposito quest'oggi anche il presidenteha voluto trasmettere la propria carica alla squadra. Il patron biancoceleste ha seguito la seconda parte della seduta da bordocampo insieme al dsContro i giallorossi si dovrebbe vedere la Lazio “titolare”. Il Comandante mischia molto nei giorni antecedenti alle gare, ma nel derby si affiderà a quello che ad oggi è l’11 migliore. La porta sarà difesa ovviamente da Pepe. L’unico ballottaggio persiste in difesa. È bagarre traper il posto da terzino destro, ma per quello che si è visto finora l’ex Spal è avanti rispetto al monetenegrino.Dopo il riposo parziale contro il Torinosono pronti a riprendersi il posto a centrocampo, ovviamente al fianco di unche deve ritrovarsi e quale miglior occasione se non contro la sua vittima preferita? Il Mago infatti quando vede giallorosso si esalta. Alla Roma, così come aha segnatociascuno.Arrivati all’attacco, considerando anche il forfait di, difficilmente si potrà immaginare un tridente diverso da quello formato dae ovviamente. L’ex Scarpa d’Oro ha già messo nel mirino la Roma. Con un altro gol nella stracittadina diventerà il miglior marcatore biancoceleste nei derby insieme aa quota 7.: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.: Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Raul Moro, Muriqi.: Sarri.