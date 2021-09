Carte mischiate, Sarri non si smentisce. La Lazio continua la preparazione alla sfida contro il Milan prevista per domenica alle ore 18:00 a San Siro. Si tratterà del primo scontro diretto con una big per i biancocelesti e per questo motivo il Comandante non ha dato scampo ai suoi con la tattica. Come accaduto ieri lavoro incentrato sul 4-3-3, prima attaccando la porta senza avversari e poi attraverso una partitella a campo ridotto.



Come detto in apertura, il Comandante non vuole ancora dare punti di riferimento. Il ballottaggio principale rimane quello tra Marusic e Lazzari. Il montenegrino quest’oggi è stato schierato in difesa con Luiz Felipe, Vavro e Radu. L’ex Spal, definitivamente recuperato, agiva con Patric, Acerbi e Hysaj. Divisi i tre tenori a centrocampo. Con Milinkovic e Leiva c’era Basic. Luis Alberto si è invece disimpegnaato con Cataldi (quest’ultimo in alternanza con Escalante) e Akpa Akpro.



Giungendo all’attacco, Zaccagni cercherà di insidiare Pedro e soprattutto Felipe Anderson fino a un’ora dal fischio d’inizio dal match. Quest’oggi accanto a Immobile del tridente c’erano l’ex Hellas e lo spagnolo, mentre dall’altra parte Felipe Anderson ha giocato in tutti e tre i ruoli: destra, sinistra e falso nueve. Con lui a rotazione venivano schierati Romero, Raul Moro e Muriqi. Esclusi dalla tattica Kamenovic, André Anderson e Jony. Domattina nel Lazio Training Center andrà in scena la rifinitura.