AFP via Getty Images

Lazio, prove di rinnovo con Romagnoli

20 minuti fa



La Lazio e Romagnoli provano a ricucire la situazione del rinnovo. Lo strappo nei giorni scorsi è arrivato con le parole post gara contro la Juventus del difensore centrale, che ha parlato apertamente di promesse non mantenute da parte del club. Si attendeva, come da accordi verbali con Lotito, una chiamata dagli uffici di Formello già da parecchio tempo, per ridiscutere durata e ingaggio. L'ex Milan è innamorato della Lazio e resterebbe molto volentieri a giocare nella sua squadra del cuore, ma chiede rispetto professionale per sé da parte della dirigenza.



Dal canto suo il club è soddisfatto del rendimento del classe '95 e quindi la volontà sarebbe quella di trattenerlo in rosa ancora a lungo. Lo ha ribadtio anche il ds Fabiani in alcune recenti dichiarazioni. E infatti ieri, secondo quanto riportato dal Messaggero, c'è stato un incontro tra il direttore sportivo biancoceleste e l'agente del calciatore, Enzo Raiola. Un primo passo in una situazione ancora tutta da definire. L'accordo attuale tra Romagnoli e la Lazio comunque scadrà solo nel 2027, ma senza un rinnovo il difensore potrebbe decidere di fare le valige. In Arabia Saudita sarebbero pronti a far follie per il suo cartellino. Altre pretendenti ci sono anche da campionati meno esotici. La Lazio per ora ha respinto ogni voce su un eventuale addio. Nuovi incontri tra le parti sono già previsti nei prossimi giorni per cercare un punto di incontro.