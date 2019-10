Prove generali di rinnovo dei veterani. Inzaghi ha sempre considerato Parolo uno dei titolari "aggiunti" della Lazio a centrocampo: dietro Leiva, Milinkovic e Luis Alberto l'ex Cesena è sempre stato in grado di subentrare, è uno dei veterani e leader del gruppo.



PROVE DI RINNOVO - Il suo contratto è in scadenza 2020, Parolo è un professionista serio e apprezzato: come riporta Lalaziosiamonoi.it si sta confrontando con la Lazio, vuole capire se le intenzioni coincidono. Ad oggi percepisce 1,4 milioni: si potrebbe ragionare su un prolungamento alle stesse cifre di un altro anno, arrivando a 36 primavere. La Lazio deve gestire i suoi senatori: Radu e Lulic sono in scadenza 2021 e 2020, fino ad ora non ci sono stati contatti per rinnovare. Per Parolo il discorso è diverso.