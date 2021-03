La Lazio è scesa in campo a Formello dalle 17. L'appuntamento era alle 16, ma prima Inzaghi e il suo staff hanno studiato al dettagli la Juventus con un'analisi video. Dopodiché largo alle prime prove della settimana anti bianconeri alle quali ha partecipato come previsto anche Marusic. Il montenegrino però, anziché tornare sull'out di destra potrebbe essere schierato sul centrosinistra della difesa, con Acerbi al centro e Patric sul centrodestra, tutti e tre ovviamente davanti a Reina.



In tal modo, a fare le veci di Lazzari toccherebbe a sorpresa Akpa Akpro, mentre sull'out mancino Lulic sembra in vantaggio rispetto a Fares. Il cuore della mediana con ogni probabilità sarà affidato ai soliti, ovvero Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Stesso discorso in attacco con la conferma di Correa e Immobile. Ulteriori informazioni sulle scelte di Inzaghi però arriveranno dalla rifinitura di domani pomeriggio.



DIFFERENZIATI E ASSENTI - Altro allenamento differenziato per Radu. Il romeno oggi ha aggiunto qualche cambio di direzione col pallone e degli esercizi di propriocettività. Il suo rientro è sempre più vicino, ma con ancora nessun allenamento coi compagni sarà difficile averlo a diposizione a Torino. Lavoro a parte anche per Armini. Unici assenti Luiz Felipe (che ha seguito l’allenamento dei compagni a bordocampo), Lazzari e Strakosha.