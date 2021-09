Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, la Lazio tornerà in campo a Formello per quella che sarà la rifinitura in ottica Roma. A poco più di 24 ore dal derby, Sarri avrà praticamente solo un pomeriggio per decidere chi giocherà. Al momento il Comandante ha solo due dubbi. Come riporta Il Corriere dello Sport gli unici due ballottaggi sono sulla fascia di destra tra Lazzari e Marusic con l'ex Spal in vantaggio e in cabina di regia. Le ultime prestazioni di Cataldi sono state molto convincenti, ma difficilmente in una gara del genere Sarri rinuncerà a Leiva. Dopo l'allenamento e la conferenza fissata ad un orario insolito (ore 20), la Lazio cenerà a Formello e il ritiro sarà facoltativo.