Dalle ore 15:00, in attesa di novità sulla presunta disputa del match contro il Torino, la Lazio si è ritrovata sul campo centrale di Formello per la classica rifinitura. “Vogliamo voltare pagina dopo Bayern e Bologna”, Inzaghi è stato chiaro ai canali ufficiali del club capitolino, ma la sensazione è che per cambiare rotta la sua squadra dovrà attendere oltre domani. Fatto sta, le prove tattiche oggi sono andate in scena come da programma, e nel caso si dovesse giocare contro il Toro la Lazio è pronta ad effettuare qualche cambio.



LE PROVE - Tra i pali va verso il rientro dal 1’ Strakosha, turno di riposo per Reina. Nella retroguardia davanti al portiere albanese sorpresa al centro: Parolo in vantaggio su Hoedt. Patric leggermente favorito su Musacchio per il centrodestra e Acerbi sul centrosinistra. A centrocampo gestito quest’oggi Marusic, ma nonostante l'assenza di oggi, per l'out di destra rimane il principale indiziato per sostituire l'infortunato Lazzari. Se non dovesse farcela il montenegrino, provato Akpa Akpro.

Nel cuore della mediana potrebbe tornare dal 1’. L'ex Eibar è avanti nel ballottaggio con Leiva. Mezzali i soliticonin vantaggio su Lulic per la fascia mancina. Infine, in attacco ballottaggio apertissimo. In base alle prove di Inzaghi, potrebbero esserci maggiori chances per la coppia, leggermente favoriti su Correa e Muriqi. Intanto, altro allenamento differenziato concluso per. Infine, assenti(domani atteso in clinica per gli accertamenti al polpaccio) e come reso noto in precedenza, Marusic.: Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

A disp.: Reina, Alia, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Bertini, Leiva, Cataldi, Pereira, Lulic, Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.