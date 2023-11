Alla vigilia dia Formello ha parlato in conferenza stampa. Il poritere biancoceleste ha presentato così l'incontro di Champions League di domani, cruciale per le sorti della squadra nel girone."Io non devo dire niente a nessuno di cosa e come bisogna fare. L'importanza della partita la sanno tutti. Noi dobbiamo solo andare in campo e trascinarci gli uni con gli altri. Spero che il pubblico arrivi con il nostro stessoi spirito per aiutarci il più possibile a portare a casa il risultato"."Io penso che l'anno scorso abbiamo trovato più facilmente la solidità, mentre quest'anno ci stiamo mettendo più tempo. Delle volte abbiamo subito delle situazioni anche un po' border line. A Bolgona abbiamo subito un tiro in porta solo, ma abbiamo preso gol. Nell 0-0 dell'anno scortso avevamo subito molto di più. Non deve mai mancare la fiducia e lo spirito giusto, stiamo facendo un percorso di crescita. Il gol di bologna lo abbiamo rivisto. Ci sono state un paio di situazioni al limite e noi non siamo stati impeccabili, ma in realtà tutti stiamo lavorando bene e subendo poco. Paghiamo nel poco che subiamo. Da un anno all'altro le cose cambiano e anche gli avversari ci affrontano in modo diverso"."Quando si parla del mio gol ci si scherza anche su. I compagni dell'attacco li vedo tutti i giorni e mi dispiace che in questo momento non stiano girando bene le cose. Sono convinto che appena si sbloccheranno andrà tutto meglio"."Se una cosa ti diverte non significa dargli meno importnanza. Quando il mister dice che la champions è un sogno ha ragione, ma noi vogliamo comunque andare il più avanti possibile. Io la voglio rigiocare anche l'anno prossimo e la strada per farlo è arrivare tra le prime quattro. Logico però che se sto in campo faccio per dare il massimo sempre, a prescindere dalla competizione. La champions è bellissima e ci dà la benzina anche per il campionato"."La squadra è molto incazzata. Arriviamo da un po' di risultati positivi, ma la brutta prestazione a Rotterdam e la sconfitta col Bologna le vogliamo riscattare affrontando di petto la gara di domani. Dopodiché archivieremo la gara e pensermo al derby. Io non devo togliermi nessun sassolino. Voglio far parlare solo il campo. Voglio essere d'esempio per miei compagni con il lavoro ogni giorno. Se sono arrivato qui a questa età evidentemente questo è il percorso che dovevo fare. Io sono contento anche se vorrei cercare di dare ancora un maggior contributo. Penso che chi lavora duro alla fine non avrà troppi rimpianti e pensieri".