Rottura tra Provedel e lo Spezia. Secondo quanto scrive il Messaggero questa mattina il portiere andrà al faccia a faccia con il direttore sportivo Pecini per ribadire la sua volontà di essere liberato e trasferirsi così alla Lazio.



L'accordo tra i biancocelesti e il calciatore c'è da tempo: contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione, con la prospettiva di affacciarsi da titolare su palcoscenici importanti, in Italia e in Europa. L'accordo tra i club pure è stato trovato: 2,5 milioni cash ai bianconeri. Ieri c'è stata anche la stretta di mano tra il manager del classe '94 e Lotito, dopo una settimana di tira e molla sulle commissioni. L'intoppo è solo nella ricerca di un sostituto da parte degli spezzini, che non lascerà partire l'ex Empoli finché non avrà un rimpiazzo tra pali. Al ragazzo era stato promesso che la situazione si sarebbe risolta entro i primi di agosto. Freme per trasferirsi a Formello e adesso sembra anche intenzionato a forzare la mano, per mettere fine a questa attesa lunga un mese.