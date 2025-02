Lazio, Provedel avvisa: "Ricordiamoci da dove siamo partiti e non sottovalutiamo nessuno"

Getty Images

Sfida delicata per laal Penzo di Venezia domani alle 15. I biancocelesti inzieranno un tour de force di quattro trasferte consecutive tra campionato e coppe e solo sulla carta quella contro i lagunari sembra la più abbordabile delle prossime gare. Gli uomini di Di Francesco hanno fame di punti salvezza, mentre la squadra di Baroni non può permettersi passi falsi nella corsa Champions. Dell'importanza del match e ha parlatoai microfoni di Sport Mediaset: "Dobbiamo stare con i piedi per terra, ricordarci da dove siamo partiti e soprattutto pensare che non bisogna mai sottovalutare niente.".

Il portiere della Lazio peraltro, dopo il suo errore sul gol dell'1-1 subito contro il Napoli lo scorso turno e comunque in una stagione non particolarmente brillante,A Venezia, anzi, dovrebbe toccare proprio all'estremo difensore greco difendere la porta biancoceleste. Provedel però non mostra preoccupazione al riguardo, restando concentrato sul suo lavoro in campo. Il portiere friulano rimane comunque uno dei veterani dello spogliatoio della Lazio ed è ormai abituato, a quasi 31 anni, alle pressioni e ai momenti di alti e bassi durante la carriera.