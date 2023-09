Ivan Provedel, l'eroe della serata per la Lazio contro l'Atletico, ha parlato così a Mediaset: "E' una grandissima emozione e ancora non me ne sto rendendo conto. Ho studiato Immobile. La cosa più difficile è stata schivare gli schiaffi alla fine, per fortuna che Luis Alberto l'ha calciata lì. Cosa si sente a segnare? Casino. Io sento di più quando faccio una parata, non sono abituato. Però me ne renderò conto, sono felice per il punto e mi dispiace che il gol sia arrivato all'ultimo minuto, lo meritavamo prima. Adesso pensiamo al campionato, dove abbiamo fatto troppi pochi punti".