Il portiere della Lazioha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Feyenoord."Per me no, avere difficoltà in Champions è normale per tutti. In altre gare siamo riusciti a portare a casa punti, oggi non abbiamo messo in campo lo spirito giusto. Complimenti a loro e pensiamo a cosa fare meglio. Sicuramente lo vedremo nella prossima in casa"."I fattori sono sempre tanti. Abbiamo concesso troppo, sono stati bravi loro e comunque abbiamo 4 punti in 3 gare, Ora testa al campionato e poi gli faremo vedere di che pasta siamo fatti"."Se avessi le soluzioni a tutto sarebbe bello. Dobbiamo lavorare, fare al meglio quello che ci chiede il mister e, numeri alla mano, non lo stiamo facendo. Oggi non è stata una grande prestazione, pensiamo a migliorarci e facendo così questo dati alla lunga saranno migliori".Ai canali ufficiali del club: "Sicuramente tanta,Mentre il loro lo è stato e per questo risultato per me è giusto, però questo è il calcio e noi impariamo da tutto questo per crescere e fare meglio, per non commettere più questi errori. Non serve fare allarmismi, è tutto aperto e ora verranno loro da noi. Se in Champions League non sei perfetto, i punti a casa non li porti".