Ivan Provedel è il grande protagonista del momento di casa Lazio, grazie al gol da lui messo a segno al minuto 94 che ha consentito alla squadra biancoceleste di evitare la sconfitta nell'esordio della fase a gironi di Champions League e riprendere così sull'1-1 l'Atletico Madrid. Un gol, quello realizzato con un colpo di testa dal portiere, nel segno del numero 94.



QUANTE COINCIDENZE - Sì, perché il 94 è il numero di maglia indossato da Provedel... Ma non solo. Nato nel 1994, l'estremo difensore friulano è anche alto 1 metro e 94, oltre ad aver segnato il gol del definitivo pareggio con i Colchoneros quando sul cronometro era segnato 94:25. E si tratta tra l'altro del gol numero 94 per la Lazio in Champions League.