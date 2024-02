Lazio, Provedel felice del rinnovo: 'Grazie al presidente per la stima. Spero di arrivare a importanti traguardi'

"Sono molto felice e voglio ringraziare il Presidente per questo attestato di stima nei miei confronti. Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia e spero fortemente di raggiungere insieme importanti traguardi sportivi. Sempre Forza Lazio"

Ivan Provedel è entusiasta di proseguire la sua avventura con la Lazio. Dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto arrivata ieri (scadenza confermata al 2027, ma stipendio che passa da un milione a 2,4 netti a stagione) e il relativo comunicato ufficiale sul sito del club, il portiere biancoceleste ha postato un messaggio sui social dove esprime tutta la sua soddisfazione:

Al suo post sono arrivati poi diversi commenti dei compagni di squadra che si complimentano con lui. Tra le emoji sorridenti e gli applausi ci sono persino quelli dell'ex compagno Milinkovic - Savic, che testimonia una volta in più di non aver mai smesso di seguire le sorti della sua ex squadra, anche se volato in Arabia. Immobile ha invece espresso così la sua felicità: "Bravo Ivan….te lo meriti….felice per te". Al capitano ha fatto eco anche il giovane secondo portiere, Christos Mandas, che alle spalle di Provedel ha già dimostrato quest'anno di aver imparato tanto nell'unica occasione in cui è stato chiamato a sostituirlo: non certo in una partita qualunque, ma in un derby, pur se di Coppa Italia. L'ex Ofi Creta ha commentato il rinnovo del collega scrivendo: "Complimenti professore!"