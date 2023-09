SCUSATE MA IL BANNER DEL GOL DI PROVEDEL NON ERA STATO CONSIDERATO — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2023

Difficilmentedimenticherà la serata di ieri. Un esordio incon gol decisivo lo si immagina per un attaccante o comunque per un giocatore di movimento. Un portiere goleador è una rarità che coglie sempre impreparati. Persino i grafici del reparto web dellasono rimasti spiazzati, tanto da non aver sottomano un'immagine pronta - come invece accade sempre per gli altri giocatori - per celebrare sui social il gol valso l'1-1 contro l'Nella storia della più importante competizioni europea per club,Prima di lui ci erano riusciti il tedesco Butt, addirittura per tre volte, con tre maglie diverse, ma in tutti e tre i casi contro la Juventus (Amburgo 2000\2001, Bayer Leverkusen 2001/2002 e Bayern Monaco 2009\2010), il turco Bolat dell'AZ (sempre nel 2009/10, contro lo Standard Liegi) e il nigeriano Enyeama dell'Hapoel Tel Aviv (nel 2010/11 contro il Lione). Solo Bolat però lo aveva fatto su azione, mentre gli altri due erano stati rigoristi. A differenza del collega turco però(ruolo che peraltro ha anche ricoperto agli esordi da ragazzino, prima di imparare a giocare tra i pali) e non un tuffo disperato in mischia. Ad alcuni amanti del calcio retrò, con qualche primavera in più sulle spalle, ha ricordato addirittura lo stile di Roberto Bettega.Provedel è anche il primo portiere della Lazio a segnare un gol in una competizione internazionale, ma non è questo il sul primo gol in carriera. Nel 2020, quando giocava in Serie B siglò il gol del pari della Juve Stabia in una gara contro l'Ascoli addobbato a festa per il ritorno in Champions con i tifosi al seguito dopo tanti anni è un bel salto in avanti, anche emotivamente. Uguale è invece il minuto in cui è stato segnato il gol: al 95° "Dio vede e Prov...edel!"