Grazie mago, ma il tuo era un tiro, ammettilo.

Ivanè l'uomo del momento in casaOggi i titoli sono tutti per lui, dopo il gol in extremis segnato all'Atletico Madrid in Champions League. In molti nel post gara sono rimasti increduli dalla freddezza e dalla lucidità che il portiere biancoceleste ha mantenuto nelle dichiarazioni. Ha vissuto emozioni forti, ma senza scomporsi, nonostante la grande esultanza con i compagni. Oggi sui social però ha trovato il modo di lasciarsi andare a qualche battuta:

Lo ha scritto su Instagram, tra varie faccine simpatiche e qualche cuoricino, in risposta a un post di Luis Alberto, per ringraziarlo dell'assist fornito. Poi ha postato lui stesso una foto del suo incredibile gol, descrivendo le sue emozioni come quelle di un bambino che sogna: