Oliverè il personaggio che desta maggior curiosità nel mondoArrivato in biancoceleste da due giorni, in pochi lo conoscevano, ma tutti si sono già innamorati di lui. Il motivo è che il giovane gigante (è alto 1 metro e 92) difensore danese sembra che abbia avuto da sempre la Lazio nel destino. Ieri il suo ex club, il Vejle Boldklub, dove è cresciuto sin dalle giovanili, ha pubblicato un video per salutarlo. Le immagini sono quelle di un evento per una raccolta fondi di beneficenza di un anno fa, dove. Pochi fotogrammi che hanno stregato i tifosi, ancor più felici di sentire po le parole del suo connazionale Isaksen ieri, prima della sfida vinta a Cagliari. "È già tifoso della Lazio", ha detto.

Ora starà a Provstgaard ricambiare in campo tutto questo affetto già arrivatogli. Ma la simpatia a priori suscitata in tutto l'ambiente ha anche un'altra ragione. In particolare i più giovani e, in generale, gli appassionati di videogame sono rimasti colpiti dallo scoprire che il difensore è anche un campione di eSport.organizzata da un arcinoto marchio produttore di videogiochi di calcio. La Champions League, quella vera, la Lazio spera di giocarla la prossima stagione. Provstgaard proverà a dare il suo contributo per dimostrare di essere all'altezza della sfida non solo con il joystick.