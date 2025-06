Lazio, Provstgaard: "Ho trovato uno degli ambienti migliori d'Italia"

21 minuti fa



Dal ritiro della Danimarca U21 arrivano le parole di Oliver Provstgaard. Il difensore della Lazio, arrivato in biancoceleste nel mercato di gennaio, ha parlato dei suoi primi mesi a Roma. L'ambientamento alla nuova realtà calcistica, molto diversa da quella cui era abituato in patria, è andato comunque meglio del previsto, a suo dire.



"Mi sono allenato - ha dichiarato il difensore, classe 2003 - in un ambiente che è uno dei migliori in Italia e in Europa. Grazie al percorso che ho fatto al Vejle, sono solo migliorato come giocatore. Adesso mi sento anche più in forma, quindi sono sicuramente in una situazione migliore rispetto a quando sono arrivato a gennaio". Provstgaard nei suoi primi sei mesi alla Lazio ha collezionato 2 presenze in Serie A. Anche se ha giocato appena 33 minuti le impressioni su di lui, supportate anche da chi lo ha osservato da vicino al lavoro in allenamento, sono state più che positive. Sarri lo valuterà in ritiro, per capire se potrà adattarlo al proprio sistema di gioco. La società comunque con il danese ha voluto anticipare un investimento che comunque avrebbe fatto in estate, strappandolo alla concorrenza agguerrtia, in particolare del Pisa; quindi è possibile che - in caso di bocciatura da parte del tecnico toscano - per il ragazzo si possano valutare eventuali soluzioni in prestito.