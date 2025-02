Lazio, Provstgaard si presenta: "La maglia del video è di mio padre. FIFA? Ecco come ho iniziato a giocarci"

Oliverha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della. Ai microfoni dei media ufficiali del club ha svelato alcune curisità su di sé:"Giocare per la Lazio è un sogno che si realizza. Non vedo l'ora di iniziare a creare tanti bei ricordi con questo club. So che il video in cui un anno fa indossavo la maglia della Lazio è andato virale. Il merito fu di mio padre. Avevo questa maglia nel suo armadio, era di qualche anno prima il secondo scudetto della Lazio. Indossarla è stato un piacere così come sarà farlo con quella di oggi. Non vedo l'ora! Il mio calciatore preferito del passato della Lazio è Ciro Immobile. L'armadietto che ora ho nello spogliatoio era proprio il suo. Quindi è incredibile. Per me invece ho scelto il numero 25 perché mia madre è nata il 25 settembre. Così è come se la portassi sempre con me in campo".

"Ho conquistato la Champions League nel 2021. Prima giocavo solo con i miei amici, poi, a causa di un grave infortunio e del lockdown, ho passato tanto tempo a casa giocando a FIFA con i miei amici. Poi la cosa è andata avanti e mi sono addirittura laureato campione. Col ritorno alla vita normale però mi sono riconcentrato solo sul calcio vero. La Play Station resta un hobby, come pure guardare l'NBA"."Mi reputo un difensore centrale moderno, amo giocare la palla sotto pressione. Voglio avere il possesso e creare da dietro potenziali azioni offensive per la squadra. Questa è la mia qualità principale. Sono anche alto e forte fisicamente, un vantaggio importante per un difensore. Il mio idolo è Van Dijk del Liverpool. Mi piace come giocatore e ancora di più la sua personalità e il modo in cui guida la squadra da capitano. Lo ammiro tanto".