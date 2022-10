Ieri sera la Lazio ha pubblicato la semestrale di bilancio. Dal documento - obbligatorio per le società quotate in borsa - sono emerse novità rispetto alle durate contrattuali di tre giocatori. Alessio Furlanetto, portiere ex Primavera, attualmente in prestito al Renate, André Anderson, centrocampista trasferitosi a titolo temporaneo da aprile scorso al San Paolo, e Adam Marusic hanno tutti prolungato il loro accordo con la società biancoceleste fino al 2025.



In particolare, per il terzino del gruppo di Sarri si tratta di un nuovo allungamento del legame con il club. Circa un anno e mezzo fa infatti era arrivata la firma fino al 2024. La scadenza ora è dunque posticipata di un ulteriore anno.