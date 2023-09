Preoccupano in casa Lazio le condizioni di Pedro. La sua tenuta fisica al momento è un punto interrogativo. Da settimane combatte con un problema alla caviglia sinistra che non gli consente di lavorare al meglio. Sta seguendo protocolli terapeutici specifici e in questi giorni di sosta ne approfitterà per provare a riprendersi del tutto. Ma visti anche i precedenti della scorsa stagione, con diverse partite saltate, il club in questi mesi valuterà possibili manovre a gennaio.



Già in chiusura di sessione estiva i biancocelesti avevano pensato a una pedina in più da inserire in attacco, proprio perché non c'era certezza che lo spagnolo potesse dare le garanzie necessarie per essere a disposizione nei tanti impegni ravvicinati di questo autunno. A prescindere, sembra comunque già inevitabile che l'anno prossimo si punti a trovare sul mercato un profilo che possa raccogliere l'eredità dell'ala ex Barça, Chelsea e Roma.