La Lazio con il mal di pancia. La rinuncia al sogno Scudetto è figlia di una serie di errori importanti: come riporta il Messaggero una parte importante di responsabilità toccherebbe al preparatore e allo staff medico. I tifosi se la sono presa molto con la preparazione, che non avrebbe aiutato la Lazio in un momento in cui le energie fisiche erano già messe sotto sforzo massimo.



PREPARAZIONE SBAGLIATA E MEDICI SOTTO ACCUSA - Si sarebbe dovuto iniziare con la palestra e non col pallone, questo il punto principale. Lo ammette il preparatore Ripert ha ammesso: "Nel primo periodo di stop abbiamo puntato sulla rigenerazione fisica senza carichi di lavoro, poi la quarantena ha sconvolto ogni nostro piano al rientro". Non solo, anche la tavola ha le sue polemiche annesse: Parolo ha portato il nuovo nutrizionista Fabbri, approvato da Inzaghi e Tare, ma lo staff medico non ha approvato i suoi metodi, la mancanza di carboidrati, tanto da finire tutti davanti a Lotito. E qualche testa cadrà.