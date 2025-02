Getty Images

Lazio, quando torna Hysaj: cosa fare al fantacalcio

28 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Lazio si è fermato Elseid Hysaj, che dopo essersi infortunato nel match contro il Cagliari di lunedì sera, si è sottoposto ad esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Come fa sapere la società, il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero. Solitamente, per questo tipo di infortuni servono dalle 4 alle 6 settimane di stop. Visto lo scarso impiego e l'infortunio, si può prendere in considerazione l'ipotesi di svincolarlo.