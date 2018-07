Il Santos ha seguito attentamente la trattativa che sta per portare Felipe Anderson al West Ham. Il club brasiliano, infatti, quando tutto verrà formalizzato metterà in cassaforte 9,3 milioni di euro. Il Santos ne beneficierà in due modi: ha diritto al 25% del profitto della Lazio sulla vendita, un accordo stipulato nel 2013 con la partenza di Anderson, e il 3% del valore totale del trasferimento considerato che i bianconeri sono stati la squadra che ha cresciuto e formato calcisticamente l'atleta. 8,1 milioni di euro dunque, più 1,2 che saranno pagati al Santos per il meccanismo di solidarietà della FIFA, si legge su globoesporte.globo.com.