Lazio, quarto derby di fila senza prendere gol: è la quarta volta che succede nella storia

Tommaso Fefè

Da quattro derby la Lazio non subisce gol dalla Roma. Nella storia dei Derby della Capitale disputati tra campionato e Coppa Italia (escluse quindi le gare non ufficiali) si tratta di un record eguagliato, ma ancora non superato da nessuna delle due squadre. Ai biancocelesti era già successo in altre tre occasioni di infilare una sequenza così lunga di porte inviolate. Una volta sola invece capitò ai cugini



LA PRIMA VOLTA - I primi a riuscire a fare quattro clean sheet consecutivi furono proprio i giallorossi tra il 12 aprile 1959 e il 13 novembre 1960. Due 3-0 in casa, uno 0-1 e uno 0-4 in trasferta, la sequenza dei risultati. Ad interromperla fu una doppietta di Rozzoni il 19 marzo 1961, che fissò l'1-2 e il ritorno al successo laziale.



I FILOTTI BIANCOCELESTI - Pochi anni dopo la Lazio eguagliò la stessa striscia positiva di imbattibilità, ma con risultati ben diversi. Tra le stagioni '64/'65 e '65/'66 ci furono tre 0-0 e uno 0-1 biancoceleste. Molto meglio andò tra il 1971 e il 1973, quando gli aquilotti si imposero con tre vittorie di fila e un pareggio, come successo negli ultimi due anni agli uomini di Sarri. Il 21 agosto 1971 la Lazio, allora in Serie B, sconfisse la Roma in Coppa Italia per 1-0 con un gol di Chinaglia. Back to back in campionato tra andata e ritorno nel '72/'73 (0-1 e 2-0) e poi uno 0-0 a settembre 1973 di nuovo in Coppa (all'epoca si disputava una fase a gironi). Due vittore, nel segno di Casiraghi e Signori, e due pareggi invece tra il 1995 e il 1997 (0-2, 0-0, 1-0, 0-0). Il 7 aprile prossimo quindi Sarri avrà la possibilità di fissare un nuovo record assoluto, dopo i due 1-0 dell'anno scorso in casa e in trasferta lo 0-0 a novembre e un altro 1-0 ieri.