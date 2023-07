Vacanze finite per Matteo Cancellieri, atteso oggi ad Auronzo di Cadore. Ha goduto di qualche giorno in più di ferie il giovane esterno d'attacco della Lazio, per via degli impegni con la Nazionale Under21, ma ora è il momento di tornare a sudare agli ordini di Sarri. Almeno finché non ci sarà certezza sul suo futuro, con tutta probabilità lontano da Roma.



Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, sull'ex Hellas Verona c'è infatti l'interesse di Salernitana, Empoli, Torino e Bologna. Nelle settimane scorse la Lazio ha provato ad inserire il suo cartellino come contropartita in diverse trattative, ma senza particolare successo. Di sicuro il classe 2002 parte parecchio indietro nelle gerarchie di Sarri, dopo che nella stagione scorsa non è riuscito a ritagliarsi grande spazio nelle rotazioni. Il tecnico toscano ha biogno di elementi più pronti in quel ruolo. Per questo la società ha aperto sia a una cessione a titolo defintiivo, sia a possibili prestiti per provare a rivalorizzare l'investimento fatto un anno fa.