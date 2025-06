Lazio, questione rinnovi: le situazioni di Romagnoli, Pedro e Vecino

Getty Images

, tre situazioni diverse per lo stesso problema: il rinnovo.negli ultimi giorni è stata impegnata con la questione allenatore. Con l'arrivo di Sarri ora Lotito e Fabiani si metteranno all'opera per costrutire la rosa. Cessione degli esuberi e conferma dei big le prime mosse. Ma mentre il primo è in scadenza tra due anni, gli altri due, contratti alla mano, a fine giugno saluteranno Formello.Per il difensore ex Milan, visti gli attriti dei mesi scorsi per le sue aspettative disilluse sulle promesse di adeguamento dell'ingaggio che gli erano state fatte da Lotito, l'addio sembrava certo.Romagnoli è entusiasta di ricominciare a lavorare con Sarri e ora, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport,La Lazio propone due anni in più (scadenza 2029), ma senza rivedere al rialzo le cifre degli emolumenti. Il calciatore invece spinge per un ritocco al rialzo, vedendosi riconosciuto quanto era stato pattuito almeno a parole tre anni fa col Presidente. Un incontro tra le parti potrebbe andare in scena già la prossima settimana. In caso di addio, comunque Romagnoli non resterebbe in Italia, preferendo Premier League o Arabia Saudita.

Per Vecino, uno dei pupilli si Sarri in passato, sarano decisive le condizioni fisiche e le garanzie che riuscirà a dare. In realtà il centrocampista uruguayano si aspettava una chiamata dal club già da diverso tempo.. Sarri lo conosce bene e ci parlerà nei prossimi giorni, ma lui non è uno degli incedili. C'è il Betis Siviglia interessato o anche la possibilitò di tornare a giocare in patria. Se dalla società arriverà un segnale, discuterà il rinnovo (che lui vorrebbe), altrimenti il 30 giungo sarà addio.

Dopo l'ultima stagione da trascinatore assoluto, in campo e fuori, la permanenza di Pedro per almeno un altro anno sembrava scontata. Il fuoriclasse spangolo peraltro ha già lavorato bene con Sarri in passato. I colloqui per il prolungamento però al momento sono fermi. Quella passata è stata la sua miglior annata dopo i tempi del Barcellona e lui avrebbe ancora voglia di mettersi in gioco con la Lazio, maNelle prossime settimane comunque tutto sarà definito in un senso o nell'altro, perché a fine giugno il contratto attuale di Pedro scadrà in ogni caso.