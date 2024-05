Lazio, raccolta di beneficienza di materiali sportivi per i carcerati: presentata l'iniziativa a Formello

Nuova iniziativa di beneficenza per laLa società biancoceleste, già in passato impegnata in numerose campagne di rilevanza sociale, si schiera questa volta a sostegno dell’attività sportiva dei detenuti. Il club capitolino sostiene la campagna di raccolta di calzature sportive per le carceri romane di. L’iniziativa è promossa in collaborazione conOggi presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio è stato presentato il progetto solidale “Rimettiamoli in gioco”.

Partito nel 2020, già nel periodo del Covid le tre associzioni da cui è nata l’iniziativa hanno realizzato una prima raccolta di materiale donato ai detenuti del carcere di Regina Coeli, per svolgere attività sportiva. Quest’anno la collaborazione si arricchisce oltre che dei colori biancocelesti anche allargandosi alla associazione Longevity Run del Policlinico Gemelli di Roma. Lo slogan “Rimettiamoli in gioco” – si legge nel comunicato ufficiale diffuso sul sito www.sslazio.it - vuole offrire un duplice significato: dare cioè “una seconda vita” sia ai materiali sportivi, nuovi o usati in buono stato, sia ai detenuti che attraverso l’attività sportiva potranno ritrovare le loro qualità e nuove opportunità. Fino al 31 dicembre 2024 saranno quindi previsti dei punti di raccolta negli impianti sportivi e negli oratori del CSI Roma, nelle strutture della S.S. Lazio, nei principali atenei universitari capitolini e nelle varie sedi delle associazioni e partner coinvolti nel progetto. Al termine della campagna verrà effettuata la consegna ufficiale del materiale raccolto alle autorità dei rispettivi istituti di pena.

“La scarpa che veste in nostri piedi ha un significato ben profondo - ha spiegato la dottoressa, moglie del presidente dellacalcioe presidentessa della Fondazione SS Lazio 1900 - Camminando possiamo cambiare strada. E così donando scarpe a chi è meno fortunato, a chi ha sbagliato, come può capitare a chiunque, possiamo dare loro la possibilità di cambiare strada. La Lazio essendo un ente morale si è sempre presa cura e ha sempre aderito alla sensibilizzazione su determinate tematiche. Andiamo nelle scuole, per educare i bambini all’importanza dello sport. Facciamo incontri mensili per parlare di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.Oltre questa iniziativa, mi fa piacere anche anticipare che a settembre offriremo una decina di iscrizioni gratuite a corsi di scuola calcio a chi non può permetterseli, per contrastare l’abbandono dell’attività sportiva”. Le ha fatto eco il presidente del CSI Roma Daniele Pasquini: “Combattere la cultura dello scarto è uno degli insegnamenti che Papa Francesco ci ha dato. Attraverso una piccola donazione di uno scarto, come delle scarpe usate, si possono rimettere in gioco le vite di tante persone”.