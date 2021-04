Al termine dell'allenamento mattutino, Stefan Radu è stato festeggiato dai compagni di squadra e dalla società per il record di presenze con la maglia della Lazio (402). In un post dei canali ufficiali biancocelesti si intravede il difensore romeno su un trono con scritto "402" e intorno tutti i compagni di squadra sorridenti in posa.



Ecco come il numero 26 della Lazio ha ringraziato tutti: "Sono molto felice, la squadra e la Società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricorderò per sempre. Adesso testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato. Spero adesso che i magazzinieri mi diano una mano per portare tutto questo a casa. Anche i miei figli saranno contenti però gli dirò che è un regalo per me (ride, ndr)".