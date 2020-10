A Radu gli è costato caro il tentativo di giocare contro l'Inter. Come riportato da Il Corriere dello Sport il difensore della Lazio sarà costretto a star fermo per un mese dopo la distrazione al flessore rimediata nella sfida contro i nerazzurri. Poiché la sua convalescenza sarà in concomitanza con quella di Lulic, la Lazio ha deciso di non inserire Radu nella lista per il campionato per introdurlo appena guarito insieme al capitano bosniaco.