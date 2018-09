Nessuna prova, nessun rischio. Nonostante le buone risposte arrivate negli ultimi match dalle seconde linee, in particolare Correa e Caicedo, Simone Inzaghi schiererà la Lazio titolare nel derby con la Roma in programma oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico. Torna dal primo minuto, dunque, la coppia d'attacco Luis Alberto-Immobile, con Parolo e Milinkovic-Savic pronti agli inserimenti e Leiva regista a centrocampo. Sugli esterni del 3-5-2 correranno Marusic e capitan Lulic, mentre l'unico dubbio del tecnico biancoceleste riguarda la difesa: dopo aver svolto l'intero allenamento con la squadra nella giornata di giovedì, ieri Stefan Radu ha saltato la rifinitura. Inzaghi spera ancora di averlo a disposizione ma il romeno, reduce da una contrattura muscolare rimediata due settimane fa a Empoli, ha manifestato al tecnico le proprie perplessità perché non si sente ancora al meglio. Davanti al portiere Strakosha, dunque, la linea difensiva per il derby dovrebbe essere formata da Luiz Felipe, Acerbi e Wallace.