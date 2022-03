Radu non ci sarà al derby. Alza bandiera bianca il recordman di presenze della Lazio. La fascite plantare, si legge su Repubblica questa mattina, lo tormenta ormai da 10 giorni. Non si è di fatto mai allenato da dopo Cagliari e non ce la farà a riprendersi per domenica



Una perdita importante in difesa per Sarri, sotto il punto di vista dell'esperienza. Il rumeno è il biancoceleste ad aver disputato più stracittadine (20). Sarà comunque l'unico indisponibile insieme allo squalificato Zaccagni. Il mister infatti può consolarsi col recupero di Cataldi, che ieri si è riunito al gruppo per la doppia seduta. Ha smaltito i guai mucolari che lo hanno tenuto fermo nelle scorse due settimane. Come lui anche Lazzari è ormai pienamente recuperato. Potrebbe toccare proprio a lui scendere in campo dal 1' contro i giallorossi, con lo spostamento di Hysaj a sinistra. L'albanese però si gioca il posto con Marusic. Dubbi che verranno chiariti dalla seduta tattica in programma questo pomeriggio.