In attesa di Lazio-Spezia, nel prepartita è stato intervistato Stefan Radu. Il difensore romeno contro i liguri raggiungerà quota 402 presenze con i biancocelesti, record di sempre. Ecco come si è espresso ai canali ufficiali del club capitolino: "Questa partita per me sarà molto emozionante, storica. Sarà la mia 402ª partita con la maglia della Lazio e supererò Favalli divenendo il calciatore biancoceleste più presente di sempre, ci aspetta una grande gara e dobbiamo vincere. Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo studiato bene lo Spezia, sono una squadra molto organizzata che ha un bel gioco. All’andata ci hanno creato molti problemi, sarà difficile. Siamo abituati a prepararci in pochi uomini, quando c’è la sosta è così. Abbiamo tanti calciatori che giocano nelle loro Nazionali, ma questo è un problema che riguarda tutte le squadre di Serie A".