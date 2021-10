Altro giro, altra corsa. Neanche il tempo di rifiatare per lache aè già tempo di rifinitura. Dopo il, ecco l’rinato con la gestione. I segnali di crescita visti con l’e certificati dalla sfida dinella quale è mancato solamente il gol, andranno replicati al Bentegodi. Servirà un segnale da grande squadra per dimostrare che prestazioni come quella disono acqua passata.Passando a ciò che ha detto il campo, dopo la classica attivazione mista e la rapidità, largo alle prove tattiche a. Spazio a due 4-3-3, uno celeste e uno arancione. Neanche a dirlo, squadre mischiate, a maggior ragione perché quella odierna è stata la prima, ma anche l’ultima seduta tattica in ottica Verona.A meno di sorprese, tra i pali tornerà. Davanti al portiere spagnolo saranno molte le novità. Al centro della retroguardia, senzaed, è pronto l’inedito duo. Per il veterano romeno fresco 35enne sarebbe l’esordio stagionale. Sulle fasce dovrebbero spuntarlaa scapito diA centrocampo perde quotaancora in favore di. Per il Mago si tratterebbe della terza esclusione consecutiva. Gli altri due posti dovrebbero essere di. Infine, in attaccosi appresta a tornare dal 1’.sono intoccabili. In piùcontro il Marsiglia ha rimediato una distorsione al ginocchio e ne avrà per almeno tre settimane. Tra i convocati, con la maglia numero 44 ci sarà anche il giovane terzino della Primavera: Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Strakosha, Lazzari, Vavro, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Escalante, Luis Alberto, Romero, Muriqi, Zaccagni, Raul Moro.: Sarri.