Radu fa gol a Radu, ma non è la prima volta. Il terzino sinistro della Lazio ha tolto la ragnatela dal sette del giovane portiere Ionut Radu, suo omonimo, e i fan delle curiosità si scatenano: è già successo?



CASI DI OMINIMIA - Gol all'omonimo: come riporta Lalaziosiamonoi.it, in Serie A è già successo almeno altre due volte. L'attuale ct della Nazionale Roberto Mancini ha segnato contro Francesco Mancini in un Sampdoria-Foggia del 1993 e, tornando indietro nel tempo, nel 1981 Paolo Pulici segnò a Felice Pulici in un Torino-Ascoli. Nel 2007 Cristiano Doni dell'Atalanta l'ha messa dentro a Doni della Roma: il vero nome del portiere brasiliano è Donieber Alexander Marangon, non è proprio omonimia...