Nonostante giorno di riposo, alcuni calciatori della Lazio hanno sfruttato la Pasquetta comunque per mettersi al lavoro e recuperare. Come riporta stamani Il Corriere dello Sport, non ce l'ha fatta a rinunciare all'allenamento Stefan Radu, da vero Boss della difesa biancoceleste. Oltre lui però, c'è anche chi si è disimpegnato a casa.



Si tratta di Luis Alberto, reduce da una lieve distorsione, ma comunque sceso in campo contro lo Spezia. Il Mago si è fatto seguire dal fisioterapista di fiducia, Ruben Pons Aliaga. Diverse manovre non poco dolorose sulla caviglia destra acciaccata per tornare subito a disposizione.