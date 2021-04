Oltre alla porta, c’è sicuramente un altro reparto in casa Lazio che necessiterà di diversi cambiamenti in estate. Si tratta ovviamente della difesa. Hoedt e Musacchio non verranno confermati, mentre Patric dovrà trovare l’accordo con la società per un eventuale prolungamento poiché il suo contratto scade nel 2022. Con due calciatori praticamente out e uno in dubbio, già cominciano a circolare diversi nomi nel Lazio Training Center.

. La Lazio aveva già cercato il difensore serbo in scadenza colnel mercato precedente, salvo poi tirarsi indietro a causa dell’indennizzo richiesto dai partenopei.del reparto arretrato. Tra i lati positivi c’è quello che arriverebbe a zero (anche se ciò comporterà sicuramenteil pagamento di una commissione all’agente, Fali Ramadani) e lo stipendio in piena fascia Lazio, ovvero. Di negativo c’è che il classe ’91, 30 anni a novembre, non sembra nel momento migliore della sua carriera.Nelle ultime settimane sta circolando anche il nome di Alessio. Il capitano delandrà in scadenza a giugno 2022 e al momento il club rossonero e il suo entourage, guidato da Mino Raiola, non sono per niente vicini. Per strapparlo al club milanese però serviranno, ma anche uno stipendioche attualmente percepisce al Milan (cifra che alla Lazio non si assicurano neanche). Numeri decisamente alti, i quali confermano come l’ipotesi sia più romantica che altro, poiché il classe ’95 ha più volte dichiarato di essere unInfine c’è un profilo che in alcuni casi è stato menzionato in orbita Lazio, ma mai con grande convinzione. Si tratta di DanieleQuella è una zona in cui la Lazio è scoperta anche se si è assicurata il giovane Kamenovic, classe 2000 del Cukaricki. A giugno Rugani tornerà a disposizione della Juve poiché ha un contratto fino al 2024 con i bianconeri.Il nativo di Sesto di Moriano (Lucca) potrebbe essere un’occasione per il club biancoceleste. In primis perché ha ancora diverse stagioni a grandi livelli dinanzi a sé (27 anni a luglio), ma soprattutto perché ha già una. La Juve per lui chiederebbe in prima istanza, ma sarebbe anche disposta a trattare. Il calciatore percepisce, ma è chiaro che con un progetto di quattro o cinque anni sul tavolo potrebbe anche accettare di togliersi qualcosa per tornare a disputare un campionato da protagonista con una delle nuove “7 sorelle”.