Inzaghi e Lotito non sono d'accordo su tutto, la chiamata di Cortina di quest'estate lo ha raccontato chiaramente. Il tecnico e il n.1 della Lazio hanno avuto e hanno alcune divergenze, e il loro rapporto non sembra più solido come un tempo. Come riporta il Messaggero, gli obiettivi rappresentano il pomo della discordia. Simone Inzaghi pensa che la Lazio non sia attrezzata per lottare seriamente per la Champions League, affossando corazzate come Inter e Roma, dietro anche al Milan. I risultati negli scontri diretti lo dimostrerebbero. Secondo il presidente della Lazio, la squadra è invece attrezzata per competere ad alti livelli e centrare l'obiettivo quarto posto. La Champions League è alla portata per Lotito: Inzaghi non sembra pensarla allo stesso modo.