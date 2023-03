Fabrizio Ravanelli ha parlato del derby di Roma, questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Nella sua lunga carriera l'ex attaccante ha avuto modo anche di indossare la maglia della Lazio, tra dicembre del '99 e giugno 2001. In biancoceleste ha vissuto perciò anche la stracittadina decisa dallo sfortunato autogol di Paolo Negro, per anni bersagliato dagli sfottò giallorossi, un po' come sta succedendo oggi, a parte invertite, a Ibanez. Il suo pensiero a riguardo è quello di sdrammatizzare: "Sono cose che capitano, bisogna lasciar correre".



Anche altri grandi campioni spesso sono incappati in una giornata no proprio nei derby: "Nesta era incredibile, ma ai derby sbagliava spesso. Anche Totti e De Rossi hanno sbagliato a volte. Con Negro abbiamo sempre provato a sorridere degli errori, altrimenti sarebbero diventati fardelli insostenibili. Capisco che sia difficile non vivere male quei momenti, perché il derby è molto sentito e i giocatori lo percepiscono. Un errore, sfortunato o di negligenza, ferisce un popolo intero e i tifosi avversari mettono il dito nella piaga. Per questo bisogna provare ad andare avanti senza perdere la serenità. Ibanez sta vivendo un periodo simile, i compagni devono stargli accanto e non fargli pesare l’episodio".