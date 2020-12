La Lazio è in difficoltà, almeno il campo sta dicendo ciò. La rosa dei biancocelesti sta accusando sensibilmente gli impegni continui ogni tre o quattro giorni. Acciacchi e infortuni stanno spingendo Inzaghi ad adattare calciatori in ruoli non naturali, Parolo su tutti, ma anche lo stesso Marusic sull'out di sinistra. Oltre al dato dei gol subiti (19 in 11 partite), come riporta Il Messaggero ce n'è un altro che preoccupa. Si tratta delle ammonizioni. La Lazio ha visto sventolare ben 33 cartellini gialli in 11 gare, praticamente tre a partita. E' prima in Serie A in questa "speciale" classifica. Sintomo di nervosismo, proprio quello che non serve in un momento delicato. Il club capitolino non può assolutamente mollare la corsa al quarto posto in campionato, già lontano 6 punti.