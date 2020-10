Questo pomeriggio, dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi, è andata in scena la rifinitura della Lazio in vista della partita contro l’Inter. I biancocelesti domani alle ore 15:00 disputeranno un altro big match. Per questo servirà maggiore attenzione dopo la pesante sconfitta di mercoledì contro l’Atalanta. Quest’oggi solo buone notizie dal campo. Sembrerebbe infatti che il tecnico piacentino abbia recuperato sia Radu che Correa. Entrambi diventano i favoriti per giocare titolari contro la squadra di Conte. Per il resto, la formazione che ha giocato dal 1’ contro l’Atalanta verrà confermata in blocco.



Presenti quest’oggi anche i nuovi acquisti Muriqi e Andreas Pereira. Dopo il riscaldamento con la squadra, non hanno partecipato alla tattica. Solo circuiti col pallone, e con loro Vavro (tornato in gruppo), Lukaku e Kiyine. Secondo allenamento di fila per capitan Lulic, ancora corsa blanda intorno al campo. Cresce l’intensità degli allenamenti di Luiz Felipe, il brasiliano sarà disponibile subito dopo la sosta. Infine, l’unico assente è stato André Anderson. L’italo-brasiliano è vicino a lasciare il club capitolino.



Probabile formazione contro l’Inter:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.