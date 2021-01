Pepe Reina, portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la partita finita in pareggio contro il Genoa: "Dobbiamo crescere e migliorare tantissimo perché questo momento della stagione è decisivo e ci può dare modo di lottare per gli obiettivi futuri. Non possiamo più sbagliare se vogliamo riagganciarci" ha dichiarato, per poi aggiungere: "Classifica? Non possiamo avere la testa agli altri. Dobbiamo fare il nostro, lavorare sodo. Guardare gli altri è un dispendio di energie inutile".