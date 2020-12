In seguito a Simone, anche Pepeha presentatoin conferenza stampa. Ecco come si è espresso il portiere spagnolo."Si tratta di una partita speciale, ha il sapore della finale, ma noi dovremo divertirci e fare le cose che proviamo durante la settimana. Loro palleggiano molto e ti fanno correre, ma noi dovremo avere l'umiltà di accettare che la gara avrà più momenti"."Io mi metto i guanti per parare. Poi nel calcio attuale bisogna essere uno in più. Può capitare sbagliare, e lo accetteremo, ma giocando con i piedi noi portieri superiamo la prima pressione"."E' una società che vuole fare un ulteriore salto di qualità e lottare ogni anno per la Champions. Sicuramente ciò che mi piace della squadra è la compattezza e la voglia di non mollare mai. La grande forza mentale"."Sì. Nessuno di noi è sopra qualcun altro. La squadra e la società vengono in primis rispetto a ogni calciatore"."Tutti lavoriamo per giocare più partite possibile. Ho un bel rapporto con Thomas, apprendiamo l'uno dall'altro. L'ho sempre detto, vengo qui per aiutare sia dentro che fuori dal campo, poi si vedrà"."A questo può rispondere il mister. Sia io che Strakosha possiamo giocare in qualsiasi momento e questa è la cosa migliore. In più penso che Thomas per la concentrazione che mette in ogni allenamento è fenomenale".